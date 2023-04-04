HBO выпустит приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса
4 апреля 202302:47
Телеканал HBO обсуждает выпуск второго приквела «Игры престолов», сообщает издание Variety.
Новый сериал расскажет о завоевании Вестероса и появлении семи королевств. В центре повествования окажется король Эйгон I Таргариен.
Проект находится на ранней стадии. HBO активно ищет сценаристов. По данным СМИ, это будет последний сериал телеканала о Вестеросе.
В то же время компания продолжит создание первого приквела - «Дом дракона». Он получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический сериал, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru