HBO выпустит приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса

Телеканал HBO обсуждает выпуск второго приквела «Игры престолов», сообщает издание Variety.

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Новый сериал расскажет о завоевании Вестероса и появлении семи королевств. В центре повествования окажется король Эйгон I Таргариен.

Проект находится на ранней стадии. HBO активно ищет сценаристов. По данным СМИ, это будет последний сериал телеканала о Вестеросе.

В то же время компания продолжит создание первого приквела - «Дом дракона». Он получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический сериал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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