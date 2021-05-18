HBO покажет фильм «Маша»

Дебютную картину сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой «Маша» покажет HBO Central Europe. Эфир запланирован на осень 2021 года.

По сюжету картины 13-летняя Маша растет в 90-е годы, она мечтает стать певицей. Ее лучшие друзья – парни из боксерской секции, которых боится весь город. Маша ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока в один день это не становится ее проблемой.

На «Кинотавре» 2020 года лента «Маша» завоевала приз за лучший дебют.

