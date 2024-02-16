Хазанов заявил, что не эмигрировал из России после начала СВО

Артист рассказал изданию, что живет в Москве и покидает страну, только если отправляется на каникулы.

«А куда ж я собираюсь? Я работаю», — отметил Хазанов.

По данным SHOT, прошедший накануне творческий вечер юмориста в столичном Театре музыки и поэзии перед самым началом переименовали. Мероприятие «Нездешние вечера» получило название «Женщины моей судьбы». На концерте Хазанов отмечал, что «кто-то» выступает против его выступлений, и этот творческий вечер может быть для него последним. Как пишет СМИ, у артиста есть гражданство Израиля, и с 2022 года большую часть времени он живет в Латвии.

Ранее активисты движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отменить концерт юмориста в Москве. По словам общественников, с началом СВО Хазанов уехал из России, а также записал видео, в котором назвал любовь к родине «присущим рабам» чувством.

