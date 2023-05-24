Группа «Заточка» извинилась за кавер на суперхит Аллегровой
Лидер группы «Заточка» Юрий Новокаин заявил, что выпустил кавер на суперхит Ирины Аллегровой «Угонщица».
«Простите, что не получилось спеть так же хрипло, как Аллегрова», - пошутил музыкант.
Новокаин рассказал, что впервые хит 90-ых был исполнен «Заточкой» на новогоднем корпоративе. Выступление произвело фурор, а потому перед выходом нового альбома группа решила выпустить сингл с этой песней.
Ранее группа LASCALA в пресс-центре НСН рассказала о планах по записям кавер-версий. Так, гитарист Петр Ездаков допустил кавер на группу «Мумий тролль» в будущем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби
- СМИ: Жорди Альба решил покинуть «Барселону»
- Захарова назвала поставки F-16 на Украину причиной дальнейшей эскалации конфликта
- В Белгородской области в результате атаки диверсантов повреждены не менее 500 домов
- Си Цзиньпин: Китай готов строить отношения с Россией на основе взаимной поддержки
- Налоговая разблокировала счета Инстасамки
- Гладков заявил о сбитом на подлёте к Белгороду беспилотнике
- Нарышкин: СВР не заметила санкций США
- Валерий Кипелов получил звание Заслуженного артиста России
- Захарова назвала вбросом информацию о попытках ЧВК «Вагнер» купить вооружение в Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru