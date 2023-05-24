Группа «Заточка» извинилась за кавер на суперхит Аллегровой

Лидер группы «Заточка» Юрий Новокаин заявил, что выпустил кавер на суперхит Ирины Аллегровой «Угонщица».

«Простите, что не получилось спеть так же хрипло, как Аллегрова», - пошутил музыкант.

Новокаин рассказал, что впервые хит 90-ых был исполнен «Заточкой» на новогоднем корпоративе. Выступление произвело фурор, а потому перед выходом нового альбома группа решила выпустить сингл с этой песней.

Ранее группа LASCALA в пресс-центре НСН рассказала о планах по записям кавер-версий. Так, гитарист Петр Ездаков допустил кавер на группу «Мумий тролль» в будущем.

