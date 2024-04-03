Группа «Пикник» выступит в Москве впервые после теракта 1 июня
Группа «Пикник» впервые выступит в Москве после теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле", где должна была дать концерт. Выступление состоится на площадке «Live Арена» 1 июня. Информация об этом появилась в Telegram-канале музыкального коллектива.
Как указано в сообщении, билеты, приобретённые на 22 и 23 марта, будут действительны на новую дату. Желающие вернуть деньги могут сделать это до 15 апреля.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», группа выразила благодарность всем, кто побывал 27 марта на концерте памяти жертв подмосковного теракта в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. «Никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой - это то, что сейчас необходимо всем нам», - говорится в анонсе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru