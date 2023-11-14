Глава совета Фонда кино рассказал о кинопремьерах в первом квартале 2024 года

Как отметил Толстой, прогнозы на первый квартал 2024 года «очень оптимистичные», ожидаются яркие премьеры.

«Фильмы будут выходить самые разные — "Мастер и Маргарита", "Холоп-2", "Бременские музыканты", "Воздух". То есть будут и семейные картины, и артхаус, и зрительское кино», — указал глава совета ФК.

По словам Толстого, эти картины смогут привлечь внимание и показать хорошие сборы. Глава совета ФК добавил, что у экспертов позитивные ожидания на весь 2024 год.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что из бюджета выделили средства на съемки фильмов про специальную военную операцию на Украине, пишет Ura.ru.

