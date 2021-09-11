Гарри Бардин отмечает 80-летие

Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в субботу, 11 сентября отмечает 80-летие. Несмотря на возраст, он планирует и дальше заниматься творчеством. Сейчас он работает над фильмом «Ave Maria», средства на создание которого собирает через краудфандинг. Об этом классик отечественной мультипликации рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что «последнее, что ему хочется – остаться дряхлым стариком». При этом, по его словам, у него нет ощущения, что он осуществил все жизненные планы.

Гарри Бардин начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм» в 1975 году. В 1991 году он основал собственную киностудию «Стайер». За работу над мультфильмами был отмечен пятью призами национальной кинопремии «Ника» и «Золотой пальмовой ветвью» Каннского фестиваля. Был режиссером таких мультфильмов, как «Летучий корабль», «Брэк», «Чуча» и многих других.

Ранее Бардин рассказал о запрете «вредных» мультфильмов в России.



