Гарик Харламов женился в третий раз

Резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов вступил в уже третий по счету законный брак, на этот раз с 31-летней актрисой Катериной Ковальчук, сообщает «Вечерняя Москва».

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Фото, где молодожены стоят напротив Дворца бракосочетания, опубликовано в социальных сетях невесты.

Первой женой Харламова была менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Их брак просуществовал три года с 2010 по 2013-й. Во второй раз юморист женился на актрисе Кристине Асмус, но звездная пара рассталась в 2020 году.

Ранее Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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