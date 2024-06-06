Гарик Харламов женился в третий раз
Резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов вступил в уже третий по счету законный брак, на этот раз с 31-летней актрисой Катериной Ковальчук, сообщает «Вечерняя Москва».
Фото, где молодожены стоят напротив Дворца бракосочетания, опубликовано в социальных сетях невесты.
Первой женой Харламова была менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Их брак просуществовал три года с 2010 по 2013-й. Во второй раз юморист женился на актрисе Кристине Асмус, но звездная пара рассталась в 2020 году.
Ранее Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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