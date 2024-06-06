Гарик Харламов женился в третий раз

Фото, где молодожены стоят напротив Дворца бракосочетания, опубликовано в социальных сетях невесты.

Первой женой Харламова была менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко. Их брак просуществовал три года с 2010 по 2013-й. Во второй раз юморист женился на актрисе Кристине Асмус, но звездная пара рассталась в 2020 году.

Ранее Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

