«Гамлета» поставят в театре «Ленком Марка Захарова»

Спектакль «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира поставят в «Ленкоме Марка Захарова», заявил художественный руководитель и директор театра Марк Варшавер, передает ТАСС.

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По его словам, главную роль принца Датского исполнит Антон Шагин, Клавдия – Максим Аверин, королеву – Анна Якунина.

«Наши замечательные народные артисты, которые служат в театре», — уточнил директор театра.

Ранее в «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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