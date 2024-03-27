«Гамлета» поставят в театре «Ленком Марка Захарова»
27 марта 202418:27
Спектакль «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира поставят в «Ленкоме Марка Захарова», заявил художественный руководитель и директор театра Марк Варшавер, передает ТАСС.
По его словам, главную роль принца Датского исполнит Антон Шагин, Клавдия – Максим Аверин, королеву – Анна Якунина.
«Наши замечательные народные артисты, которые служат в театре», — уточнил директор театра.
Ранее в «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru