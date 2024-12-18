«Галатская башня» Айвазовского ушла с молотка за рекордные 130 миллионов рублей

По словам соучредителя Московского аукционного дома Федора Светлакова, эксперты прогнозировали, что сумма продаж может составить 100 миллионов рублей.

Так, пейзаж «Галатская башня в лунном свете» Ивана Айвазовского был реализован на торгах за рекордные 130 миллионов рублей. «Галатская башня в лунном свете» представляет интерес сразу по нескольким причинам: помимо того, что это кисть раннего Айвазовского (1845 г), картина обладает исключительным провенансом — ее первым владельцем был император Николай I. Известно, что в 1950-х годах картину приобретали в Норвегии, а в 2010-х полотно было выставлено на Sotheby's, откуда, вероятно, и вернулось в Россию.

Среди наиболее дорогих проданных вещей также оказались два произведения Ильи Репина: «Пейзаж с березами» стоимостью 40 миллионов рублей и этюд «Персидка» к картине «Садко в подводном царстве», ушедший с молотка за 50 миллионов рублей. В центре внимания участников также оказалась работа Василия Верещагина «Церковь под Архангельском» 1894 года. Стоимость продажи картины составила 12 миллионов рублей. Еще одним успешным приобретением аукциона стало полотно «Пейзаж с каменной оградой» авторства академика живописи, участника Товарищества передвижных выставок и «Мира искусства» Михаила Нестерова. Стоимость лота составила 4,5 миллиона рублей.

Ранее рисунок лидера культовой группы «Кино» Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 76,9 тысячи евро, напоминает «Свободная пресса».

