Галь Гадот получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде

«Когда мой успех начинал расти, я всегда беременела», - пошутила на церемонии актриса.

Неподалеку от участников мероприятия и журналистов собрались представители пропалестинских движений. Они выражали протест и недовольство тем, что впервые в Голливуде появится звезда израильской актрисы, которая к тому же всегда высказывалась в поддержку властей своей страны в ближневосточном конфликте.

Галь Гадот прославилась исполнением ролей в фильмах: «Чудо-женщина», «Форсаж», «Лига справедливости», «Рыцарь дня» и ремейке «Белоснежки».

Ранее стало известно, что Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

