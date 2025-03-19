Галь Гадот получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде
В Голливуде на Аллее славы торжественно открыли звезду Галь Гадот, пишет People.
В церемонии приняли участие родные и друзья израильской актрисы, в том числе супруг Джарон Варсано и ее четверо дочек, а также актер Вин Дизель и режиссер Пэтти Дженкинс.
«Когда мой успех начинал расти, я всегда беременела», - пошутила на церемонии актриса.
Неподалеку от участников мероприятия и журналистов собрались представители пропалестинских движений. Они выражали протест и недовольство тем, что впервые в Голливуде появится звезда израильской актрисы, которая к тому же всегда высказывалась в поддержку властей своей страны в ближневосточном конфликте.
Галь Гадот прославилась исполнением ролей в фильмах: «Чудо-женщина», «Форсаж», «Лига справедливости», «Рыцарь дня» и ремейке «Белоснежки».
Ранее стало известно, что Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru