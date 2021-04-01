Фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате отремонтируют
Фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате отремонтируют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Скульптурная композиция с фонтаном была установлена в 1997 году по случаю 75-летия первой постановки спектакля «Принцесса Турандот» в театре имени Вахтангова. Ее премьера состоялась в 1922 году, а режиссером выступил Евгений Вахтангов. Автор скульптурной группы - Александр Бурганов. Она представляет собой фонтан с гранитной чашей овальной формы и бортиками в виде лавочки. В центре установлена позолоченная скульптура принцессы Турандот, восседающей на троне. Постамент, на котором стоит трон, выполнен в виде стилизованной беседки-ротонды.
«Для того чтобы привести памятник в порядок, по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта ремонта. Работы коснутся и фонтана, и изящной позолоченной скульптуры принцессы», - сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, добавив, что предварительно специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования монумента.
Ремонт запланирован на 2022-2023 годы. Будут устранены дефекты поверхностей, памятник-фонтан обработают защитными составами.
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