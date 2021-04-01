Фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате отремонтируют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Скульптурная композиция с фонтаном была установлена в 1997 году по случаю 75-летия первой постановки спектакля «Принцесса Турандот» в театре имени Вахтангова. Ее премьера состоялась в 1922 году, а режиссером выступил Евгений Вахтангов. Автор скульптурной группы - Александр Бурганов. Она представляет собой фонтан с гранитной чашей овальной формы и бортиками в виде лавочки. В центре установлена позолоченная скульптура принцессы Турандот, восседающей на троне. Постамент, на котором стоит трон, выполнен в виде стилизованной беседки-ротонды.