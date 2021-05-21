Florence + The Machine написали саундртрек к фильму «Круэлла»
Группа Florence + The Machine представила трек «Call Me Cruella», который войдет в диснеевский фильм «Круэлла». Премьера картины состоится 28 мая, главную роль к ней исполнит актриса Эмма Стоун.
По словам вокалистки коллектива Флоренс Уэлч, первые песни, которые она научилась петь, были песни из Диснея. И по ее мнению, злодеи часто получали самые лучшие номера и песни.
«Так что помочь создать и исполнить песню для Круэллы - это исполнение давней детской мечты», - приводит слова певицы издание NME.
По сюжету фильма действие происходит в 70-х годах в Лондоне, создатели картины отмечают, что Florence + The Machine удалось в своем треке «Call Me Cruella» охватить эстетику сырого лондонского рока стыка 60-х и 70-х годов.
Российская премьера фильма «Круэлла» состоится 3 июня 2021 года.
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