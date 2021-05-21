Florence + The Machine написали саундртрек к фильму «Круэлла»

Группа Florence + The Machine представила трек «Call Me Cruella», который войдет в диснеевский фильм «Круэлла». Премьера картины состоится 28 мая, главную роль к ней исполнит актриса Эмма Стоун.

По словам вокалистки коллектива Флоренс Уэлч, первые песни, которые она научилась петь, были песни из Диснея. И по ее мнению, злодеи часто получали самые лучшие номера и песни.

«Так что помочь создать и исполнить песню для Круэллы - это исполнение давней детской мечты», - приводит слова певицы издание NME.