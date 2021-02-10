Финал шоу «Ход королевы» стал самым рейтинговым эпизодом Netflix
Рейтинг финальной серии шоу «Ход Королевы» составил 9,4 балла, таким образом, эпизод занял первую строчку просмотров на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет NME.
Втрое место досталось последней серии проекта «Я никогда не...», который набрал 8,9 балла. Замкнул тройку второй эпизод «Хода королевы».
В конце 2020 года Netflix назвал свои самые просматриваемые шоу. Первое место занял мини-сериал «Ход королевы», который в первый месяц после публикации собрал 62 миллиона просмотров.
«Ход королевы» рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая на пути к титулу величайшей шахматистки мира вынуждена бороться с эмоциональными проблемами, а также с пристрастием к алкоголю и наркотикам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- СМИ: Злоумышленники устроили взрыв на входе в здание афинских СМИ
- Россия предложит помощь в восстановлении Бейрута после взрыва
- ФНС заявила о готовности к автоматической выплате имущественных вычетов с марта 2021 года
- В России упростят получение статуса ИП
- Деревообрабатывающий цех горит в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru