Финал «Ходячих мертвецов» выйдет летом 2021

Сериал «Ходячие мертвецы» на своей официальной странице в Twiiter рассказал о премьере 11 финального сезона. На экраны ТВ-шоу выйдет уже летом 2021 года.

В финальный сезон войдет 24 серии. Съемки проекта, отложенные из-за коронавируса возобновились в феврале.

Сообщается, что в сериал вернутся некоторые актеры, ранее покидавшие шоу.

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Фото:Twitter/TheWalkingDead
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