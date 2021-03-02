Финал «Ходячих мертвецов» выйдет летом 2021
2 марта 202112:21
Сериал «Ходячие мертвецы» на своей официальной странице в Twiiter рассказал о премьере 11 финального сезона. На экраны ТВ-шоу выйдет уже летом 2021 года.
A New World Order. The final season of #TWD begins Summer 2021. pic.twitter.com/8T32Qx6H1t— The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 1, 2021
В финальный сезон войдет 24 серии. Съемки проекта, отложенные из-за коронавируса возобновились в феврале.
Сообщается, что в сериал вернутся некоторые актеры, ранее покидавшие шоу.
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2 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru