Фильм «Жванецкий» впервые покажут в Москве 23 августа
Премьера ленты «Жванецкий» состоится на фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc в пятницу, 23 августа, сообщает «Российская газета».
Монологи сатирика в фильме прочтут Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Павел Деревянко, Владимир Вдовиченков, Николай Валуев, Людмила Артемьева и другие артисты. Будут представлены уникальные кадры, снятые в доме Жванецкого, а также ранее неизданные произведения писателя.
Режиссер ленты - Вадим Плохотников, известный по комедийным сериалам «Папа в декрете» и «Угнанная невеста». Вдова писателя Наталья Жванецкая стала креативным продюсером, а драматург Евгений Гришковец – художественным руководителем постановки.
Ранее в России начали разработку сериала-байопик про Михаила Жванецкого, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru