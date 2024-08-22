Фильм «Жванецкий» впервые покажут в Москве 23 августа

Монологи сатирика в фильме прочтут Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Павел Деревянко, Владимир Вдовиченков, Николай Валуев, Людмила Артемьева и другие артисты. Будут представлены уникальные кадры, снятые в доме Жванецкого, а также ранее неизданные произведения писателя.

Режиссер ленты - Вадим Плохотников, известный по комедийным сериалам «Папа в декрете» и «Угнанная невеста». Вдова писателя Наталья Жванецкая стала креативным продюсером, а драматург Евгений Гришковец – художественным руководителем постановки.

Ранее в России начали разработку сериала-байопик про Михаила Жванецкого, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

