Фильм «Топ Ган: Мэверик» стал для Тома Круза самым кассовым в прокате США
В американском прокате фильм «Топ Ган: Мэверик» собрал $290 млн и стал самым кассовым в актерской карьере Тома Круза. Об этом сообщил портал Deadline.
«Топ Ган: Мэверик» обошел в кинопрокате Соединенных Штатов фильмы: «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия», «Закусочная Боба» и «Плохие парни».
Киноленту с участием Тома Круза снял режиссер Джозеф Косински. Премьерный показ фильма состоялся на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе 28 апреля, а 27 мая кинолента вышла в мировой прокат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- Фильм «Топ Ган: Мэверик» стал для Тома Круза самым кассовым в прокате США
- Россияне мечтают накопить к пенсии до 5 млн рублей
- СМИ: Россия победит в Донбассе к августу
- СМИ: Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова по пути в Сербию
- США рискуют остаться без оружия из-за решения Китая
- Швеция и Финляндия для вступления в НАТО должны выполнить условия Турции
- Херсонское УСИН отказалось принимать российских военнопленных без оснований из-за провокации
- Эрдоган считает, что в Европе поднялась паника из-за конфликта на Украине
- Западные СМИ игнорируют обстрелы мирных жителей Донецка Украиной
- Мурашко: «Пандемия полностью не отступила»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru