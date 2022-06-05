Фильм «Топ Ган: Мэверик» стал для Тома Круза самым кассовым в прокате США

В американском прокате фильм «Топ Ган: Мэверик» собрал $290 млн и стал самым кассовым в актерской карьере Тома Круза. Об этом сообщил портал Deadline.

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«Топ Ган: Мэверик» обошел в кинопрокате Соединенных Штатов фильмы: «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия», «Закусочная Боба» и «Плохие парни».

Киноленту с участием Тома Круза снял режиссер Джозеф Косински. Премьерный показ фильма состоялся на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе 28 апреля, а 27 мая кинолента вышла в мировой прокат.

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ФОТО: https://www.kinopoisk.ru
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