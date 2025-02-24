Фильм «Пророк» занял первую строчку в кинопрокате вторую неделю подряд
Фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам прошедших выходных. Об этом сообщает портал Kinobusiness.
Картина стала лидером проката вторую неделю подряд. За 20-23 февраля она заработала 250,8 млн рублей . «Пророк. История Александра Пушкина» - художественная интерпретация биографии поэта, главные роли в фильме сыграли Юра Борисов, Алена Долголенко, Аня Чиповская, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев.
Также в число лидеров кинопроката вошел детективный экшен Андрея Волгина «Красный шелк». Картина с Милошем Биковичем, Еленой Подкаминской и Гошей Куценко собрала за уик-энд 195,9 млн рублей.
На третьем месте рейтинга расположилась семейная комедия Армана Марутяна «Манюня. День рождения Ба». Картина по мотивам книг писательницы Наринэ Абгарян заработала за выходные 92 млн рублей.
Ранее стало известно, что сборы фильма «Пророк» превысили 500 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru