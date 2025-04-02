Фильм «Чувственный контакт» получил Гран-При кинофестиваля «Мир знаний»

Лента рассказывает историю двух мужчин, потерявших кисти рук, но которые затем научились управлять бионическими протезами и уже живут как обычные люди.

Всего в этом году зрители смогли увидеть в рамках киносмотра более 55 лент из России, США, Испании, Ирана, Сербии, Индии и других стран.

Ранее стало известно, что фильмы из 50 стран покажут на 47-м Московском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

