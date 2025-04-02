Фильм «Чувственный контакт» получил Гран-При кинофестиваля «Мир знаний»
Картина российского режиссера Юлии Киселевой «Чувственный контакт» удостоена Гран-При XX Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний», который в этом году впервые проходил в Москве, сообщает «Российская газета».
Лента рассказывает историю двух мужчин, потерявших кисти рук, но которые затем научились управлять бионическими протезами и уже живут как обычные люди.
Всего в этом году зрители смогли увидеть в рамках киносмотра более 55 лент из России, США, Испании, Ирана, Сербии, Индии и других стран.
Ранее стало известно, что фильмы из 50 стран покажут на 47-м Московском кинофестивале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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