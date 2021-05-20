Фильм «Батя» покажут по телевидению

Фильм «Батя», одного из лидеров российского проката, покажут по телевидению, премьера состоится 24 мая на канале ТНТ.

Вышедший в широкий прокат «Батя» собрал почти 2 миллиона зрителей и порядка 506 миллионов рублей, что позволило картине попасть в топ-10 самых успешных фильмов первого квартала 2021 года.

В центре сюжета отношения Макса и его отца – сурового русского мужика, у которого появился ребенок в начале 90х годов. Он воспитывал своего сына так, как делали все советские родители.

Макса сыграл комик шоу «Stand Up на ТНТ» Стас Старовойтов, роль «Бати» сыграл Владимир Вдовиченков.

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Фото: Instagram/starovoytov82
ТЕГИ:ПремьераАктеры
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