Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на премию «Оскар»
Председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал, что фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выдвинут от России на американскую премию «Оскар», сообщает Ura.ru.
Картина «Дорогие товарищи!» рассказывает о засекреченном в СССР расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Фильм получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, а также награду за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго.
По словам Кончаловского, фильм рассказывает о «противоречивости жизни поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну».
В прокат фильм «Дорогие товарищи!» вышел 12 ноября. Главную женскую роль в картине сыграла супруга режиссёра Кончаловского Юлия Высоцкая, а одним из продюсеров стал российский миллиардер Алишер Усманов.
За всю историю «Оскара» советские и российские фильмы шесть раз получили главную статуэтку кинопремии. Это картина Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года, «Война и мир» Сергея Бондарчука 1965 года, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова и анимационная лента «Старик и море» Александра Петрова.
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