Фестиваль «Хомякон» завершится выступлением группы «Комната культуры»

Также в дни фестиваля на главную сцену выйдет рок-группа Chili Cheese, фронтменом которой является популярный актер Сергей Горошко. Появится на «Хомяконе» и популярный k-pop бэнд из Казахстана NOMADS.

Специальным гостем фестиваля выступит актер Марк Эйдельштейн, который в 2024 году снялся в фильме американского режиссера Шона Бейкери «Анора». На площадке события он расскажет о съемках нового сезона сериала «Монастырь».

Помимо прочего актриса Виталина Корниенко и актер Рузиль Минекаев в рамках «Хомякона» поделятся подробностями о работе над семейной картиной «Буратино» режиссера Игоря Волошина.

Также состоится презентация сериала «Последний богатырь. Наследие», продолжающего вселенную популярной одноименной трилогии. Проект представит режиссер Антон Маслов. В свою очередь актеры Кристина Строителева и Федор Гамалея расскажут подробнее о фильме «Финист. Первый Богатырь» о приключениях первого богатыря. Премьера картины в кинотеатрах намечена на 1 января 2025 года.

Гости фестиваля смогут первыми увидеть эпизод мистического сериала Okko «Охотники за призраком». Со зрителями встретятся исполнители главных ролей Алексей Маклаков, Вадим Филипченков и Марьяна Спивак. Еще одним эксклюзивом станет показ седьмой серии сериала START «Дети перемен». Подробнее о проекте расскажут актеры Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев, знакомые фанатам по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Масштабный фестиваль «Хомякон» от издательства Bubble и Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса пройдет в павильоне №1 Экспоцентра с 20 по 22 декабря. Партнером фестиваля выступает Яндекс Афиша.

