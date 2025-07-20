Фаррух Хасанов представит Таджикистан на «Интервидении-2025»
Молодой певец Фаррух Хасанов представит Таджикистан на «Интервидении-2025». Об этом сообщает официальный Telegram-канал конкурса.
«Певец уже широко известен в России благодаря своей блестящей победе в 5-ом сезоне музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале Россия 1 в 2023 году», - говорится в сообщении.
Кстати, сегодня Фаррух стал на год старше — ему исполнилось 27 лет! «Фаррух, с днём рождения!» — добавляется в сообщении. Что же, мы тоже присоединяемся к поздравлениям: «Фаррух, с днём рождения!»
Участие в «Интервидении» подтвердили 20 стран. Конкурс пройдет 20 сентября в Москве на «Live Арене», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru