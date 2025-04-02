Фантастический хоррор «Пепел» с Аароном Полом выйдет в российский прокат

Получивший хорошие отзывы американских кинокритиков фантастический фильм ужасов «Пепел» со звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом в главной роли выйдет в российский прокат в июне. Об этом объявила компания МВК, сообщает «Российская газета».

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В центре событий – история девушки и молодого человека, которые выжили после падения космического корабля на неизвестную планету.

Режиссер картины - Стивен Эллисон, известный также как диджей и музыкант экспериментатор Flying Lotus. Это его вторая лента. Первую он снял в 2017 году, она называлась «Кусо». Её жанр определили, как боди-хоррор.

Ранее стало известно, что японский мультфильм «Небесный замок Лапута» вернулся в российский прокат, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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