Эрнст: фильм «Любовь Советского Союза» выйдет в прокат 7 ноября

Он рассказал, что центре сюжета история женщины, которая борется за свою любовь. Главные роли в фильме играют Ангелина Стречина и Роман Васильев. Режиссерское кресло на проекте поделили Никита Высокий и Илья Лебедев. Эрнаст также отметил, что действие картины происходит в основном в Москве 30-х годов ХХ века.

«Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая», - добавил продюсер.

Ранее стало известно, что Жора Крыжовников снимет фильм о Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

