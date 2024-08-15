Эрнст: фильм «Любовь Советского Союза» выйдет в прокат 7 ноября

Новая российская кинокартина «Любовь Советского Союза» выйдет в российский прокат 7 ноября, заявил гендиректор Первого канала, продюсер картины Константин Эрнст, сообщает газета «Культура».

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Он рассказал, что центре сюжета история женщины, которая борется за свою любовь. Главные роли в фильме играют Ангелина Стречина и Роман Васильев. Режиссерское кресло на проекте поделили Никита Высокий и Илья Лебедев. Эрнаст также отметил, что действие картины происходит в основном в Москве 30-х годов ХХ века.

«Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая», - добавил продюсер.

Ранее стало известно, что Жора Крыжовников снимет фильм о Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
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