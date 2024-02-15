Эрмитаж возродит экспедицию археологов в крепости Кармир-Блур в Ереване

Государственный Эрмитаж решил возобновить археологическую экспедицию по изучению крепости Кармир-Блур в Армении. Об этом объявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Он пояснил, что соответствующая договоренность достигнута с представителями армянского историко-археологического музея-заповедника «Эребуни».

Основу музейной экспозиции «Эребуни» составляют находки из раскопок одноимённой урартской крепости на холме Арин-берд и крепости Тейшебаини на холме Кармир-Блур. Крепость Эребуни построена на территории современного Еревана в первой половине VIII в. До нашей эры одним из самых могущественных правителей Урартской империи Аргишти I.

Эрмитаж купил в 2023 году более 700 экспонатов на 100 млн рублей

Специалисты Эрмитажа работали там с середины XX века. Экспедицию проводил отец нынешнего директора музея Борис Пиотровский, который руководил Эрмитажем с 1964 по 1990 год.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам Михаила Пиотровского, на месте того же городища планируется организовать новый музей. Предварительной археологической подготовкой займётся совместная российско-армянская экспедиция.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ИТАР-ТАСС/Архив
ТЕГИ:АрхеологиАрменияЭрмитаж

Горячие новости

Все новости

партнеры