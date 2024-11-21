Экс-худрук Большого театра подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов
Хореограф Алексей Ратманский, который ранее руководил балетной труппой Большого театра, подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов, сообщается на сайте коллектива.
Уточняется, что до 2027 года балетмейстер создаст как минимум три спектакля, также будет участвовать в художественной политике театральной компании.
При этом в репертуаре Национального балета Нидерландов уже есть несколько постановок Ратманского, включая «Дон Кихот» и «Воспоминание о дорогом месте».
Алексей Ратманский является выпускником Московского хореографического училища. С 2004 по 2009 год он занимал должность художественного руководителя балетной труппы Большого театра. В 2022 году балетмейстер покинул Россию, а в 2023 году стал постоянным хореографом Нью-Йорк Сити Балет, передает «Радиоточка НСН».
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