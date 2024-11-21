Экс-худрук Большого театра подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов

Уточняется, что до 2027 года балетмейстер создаст как минимум три спектакля, также будет участвовать в художественной политике театральной компании.

При этом в репертуаре Национального балета Нидерландов уже есть несколько постановок Ратманского, включая «Дон Кихот» и «Воспоминание о дорогом месте».

Алексей Ратманский является выпускником Московского хореографического училища. С 2004 по 2009 год он занимал должность художественного руководителя балетной труппы Большого театра. В 2022 году балетмейстер покинул Россию, а в 2023 году стал постоянным хореографом Нью-Йорк Сити Балет, передает «Радиоточка НСН».



