Экс-худрук Большого театра подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов

Хореограф Алексей Ратманский, который ранее руководил балетной труппой Большого театра, подписал контракт с Национальным балетом Нидерландов, сообщается на сайте коллектива.

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Уточняется, что до 2027 года балетмейстер создаст как минимум три спектакля, также будет участвовать в художественной политике театральной компании.

При этом в репертуаре Национального балета Нидерландов уже есть несколько постановок Ратманского, включая «Дон Кихот» и «Воспоминание о дорогом месте».

Алексей Ратманский является выпускником Московского хореографического училища. С 2004 по 2009 год он занимал должность художественного руководителя балетной труппы Большого театра. В 2022 году балетмейстер покинул Россию, а в 2023 году стал постоянным хореографом Нью-Йорк Сити Балет, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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