Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Сингапура из-за тура Тейлор Свифт

Аналитики повысили годовой прогноз роста ВВП Сингапура в связи с выступлениями в этой стране американской певицы Тейлор Свифт, пишет Bloomberg.

Тейлор Свифт вновь стала самым продаваемым исполнителем

Исполнительница прибыла в Сингапур в рамках мирового тура The Eras. По оценкам экономистов, ее концерты принесут городу-государства около $300 миллионов.

Аналитики полагают, что ВВП Сингапура увеличится с 2,3% до 2,5%. Свифт даст заключительный концерт в стране 9 марта.

В начале февраля певица анонсировала выход нового альбома под названием The Tortured Poets Department. Релиз запланирован на 19 апреля, передает «Радиоточка НСН».

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