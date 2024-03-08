Экономисты улучшили прогноз роста ВВП Сингапура из-за тура Тейлор Свифт
Аналитики повысили годовой прогноз роста ВВП Сингапура в связи с выступлениями в этой стране американской певицы Тейлор Свифт, пишет Bloomberg.
Исполнительница прибыла в Сингапур в рамках мирового тура The Eras. По оценкам экономистов, ее концерты принесут городу-государства около $300 миллионов.
Аналитики полагают, что ВВП Сингапура увеличится с 2,3% до 2,5%. Свифт даст заключительный концерт в стране 9 марта.
В начале февраля певица анонсировала выход нового альбома под названием The Tortured Poets Department. Релиз запланирован на 19 апреля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в частном доме под Великим Новгородом погибли три человека
- Умер актер из «Моей прекрасной няни» Лоуренс
- Истребитель США F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия
- Натали Портман официально развелась с мужем после 11 лет брака
- В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА самолетного типа
- СМИ: Зеленский задумался об увольнении Кулебы с поста главы МИД
- Житель Дагестана обстрелял трех мужчин из-за парковки машины
- Минобороны: Украина использует против ВС России токсичные химикаты
- Собянин: Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
- Два дома были повреждены в селе в Брянской области в результате обстрела ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru