Джордж Мартин озвучил свой вариант финала «Игры престолов»

Он рассказал, что работает в другой среде, нежели создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Уайсс. Мартин отметил, что две его последние книги займут 3000 страниц рукописи вместо восьми часов, которые были отведены на финальный сезон киносаги.

«То же окончание, что и в сериале? Разное? Ну… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», - рассказал он.

Мартин отметил, что если ему потребуется добавить какие-то нюансы, то он смело добавит страницы и новые сцены в финальные книги серии.

Ранее поклонники сериала потребовали от создателей переснять последний сезон саги. По их мнению, публика заслуживает более осмысленного сюжета. Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН посоветовал недовольным фанатам скинуться на съёмки по миллиону.

