Джордж Мартин озвучил свой вариант финала «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин рассказал, стоит ли ждать отличий книжного финала популярной фэнтези-серии «Песнь льда и пламени» от повосьмого сезона сериала по мотивам книг «Игра престолов». Об этом он рассказал в своем официальном блоге, где попытался ответить на вопрос поклонников.
Он рассказал, что работает в другой среде, нежели создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Уайсс. Мартин отметил, что две его последние книги займут 3000 страниц рукописи вместо восьми часов, которые были отведены на финальный сезон киносаги.
«То же окончание, что и в сериале? Разное? Ну… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», - рассказал он.
Мартин отметил, что если ему потребуется добавить какие-то нюансы, то он смело добавит страницы и новые сцены в финальные книги серии.
Ранее поклонники сериала потребовали от создателей переснять последний сезон саги. По их мнению, публика заслуживает более осмысленного сюжета. Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН посоветовал недовольным фанатам скинуться на съёмки по миллиону.
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