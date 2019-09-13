Джигурда назвал дату новой свадьбы с Анисиной

«Когда осенью или зимой Большой суд Парижа даст нам права на французскую квартиру из наследства, состоится свадьба. Скорее всего, в Дании, а потом в шотландском замке в Греции. Там состоится церемония бракосочетания. Но так как у нас с Мариной была свадьба 23 февраля, я хотел бы именно 23 февраля 2020 года зарегистрировать брак с ней снова», — сказал Джигурда.

Напомним, Марина Анисина и Никита Джигурда развелись осенью 2016 года. С тех пор они снова сошлись вместе, но не стали регистрировать отношения до окончательного разрешения дела о наследстве Людмилы Браташ.



