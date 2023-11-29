Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» выйдет на экраны к Рождеству 2025 года

Он также пообещал снять в стране несколько эпизодов для своих будущих проектов.

Кэмерон уточнил, что «Аватар 3» уже снят и находится в настоящее время на сложном этапе постпродакшена.

Ранее «Аватар: Путь воды» взял «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные спецэффекты», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

