Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» выйдет на экраны к Рождеству 2025 года

Режиссер фильмов «Аватар» и «Аватар-2» Джеймс Кэмерон на пресс-конференции в Новой Зеландии рассказал, что «Аватар-3» выйдет в прокат к Рождеству 2025 года, сообщает портал gamemag.ru.

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Он также пообещал снять в стране несколько эпизодов для своих будущих проектов.

Кэмерон уточнил, что «Аватар 3» уже снят и находится в настоящее время на сложном этапе постпродакшена.

Ранее «Аватар: Путь воды» взял «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные спецэффекты», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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