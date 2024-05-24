Снятый в России короткометражный фильм отмечен наградой Каннского кинофестиваля
Короткометражная лента Аси Сегалович «Из окна сквозь стену», снятая в России, заняла второе место в секции студенческого кино 77-ого Международного Каннского кинофестиваля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В центре сюжета – история российской девушки, повстречавшей юношу, который сбежал из психбольницы. В фильме снялись российские актеры Евгений Степовой, Марина Машинская, Александр Семенов, Нина Буйлова и другие.
Картина представляла Школу искусств Колумбийского университета США.
Ранее фильм якутского режиссера Давыдова получил приз на кинофестивале в Германии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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