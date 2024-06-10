Директором Театра Романа Виктюка стала Валентина Яковлева
10 июня 202414:21
Директором Театра Романа Виктюка стала Валентина Яковлева, которая также является директором Театра на Бронной, сообщил его художественный руководитель Константин Богомолов.
Отмечается, что административный аппарат театра сохранит свои места.
Ранее в столичных театрах произошли новые назначения, напоминает RT.
Так, народный артист РФ Владимир Машков назначен директором театра «Современник», а Константин Богомолов возьмет на себя обязанности художественного руководителя Театра Романа Виктюка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru