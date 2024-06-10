Директором Театра Романа Виктюка стала Валентина Яковлева

Директором Театра Романа Виктюка стала Валентина Яковлева, которая также является директором Театра на Бронной, сообщил его художественный руководитель Константин Богомолов.

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Отмечается, что административный аппарат театра сохранит свои места.

Ранее в столичных театрах произошли новые назначения, напоминает RT.

Так, народный артист РФ Владимир Машков назначен директором театра «Современник», а Константин Богомолов возьмет на себя обязанности художественного руководителя Театра Романа Виктюка.

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ФОТО: ТАСС / Александра Левчук
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