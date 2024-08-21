Директором Александринского театра назначен Александр Малич
21 августа 202422:08
Новым директором Александринского театра назначен генеральный продюсер Новой сцены театра имени Мейерхольда Александр Малич, сообщается в пресс-релизе театра.
Минкультуры также подтвердило назначение Малича на эту должность. В официальном заявлении ведомства указано, что Александр Малич назначен директором Александринского театра.
Александр Малич, работающий в театре с 2019 года, ранее был удостоен премии ТЭФИ-Регион и других профессиональных наград.
С апреля 2021 года пост директора театра занимал Сергей Емельянов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru