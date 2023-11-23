Директор МХАТа им. М. Горького Кехман поставит свою первую оперу

Дебютом известного театрального деятеля станет «Травиата» Джузеппе Верди, но в его варианте спектакль будет называться «Дама с камелиями». При этом либретто для своей постановки Владимир Кехман сделал сам, перенеся время действия в Советскую Россию сразу после Великой Октябрьской революции 1917 года.

«Получилась история, рассказывающая о жизни русской балерины, которая вынуждена выбирать между сценой, чувствами и деньгами» - говорится в аннотации к спектаклю.

Премьерные спектакли запланированы на 8, 9 и 10 февраля 2024 года.

Ранее Владимир Кехман обвинил художественного руководителя МХТ им. А. Чехова Константина Хабенского в отказе совместно праздновать юбилей МХАТа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

