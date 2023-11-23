Директор МХАТа им. М. Горького Кехман поставит свою первую оперу
Художественный руководитель Михайловского театра и директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман в качестве режиссера поставит свою первую оперу, сообщает Фонтанка.Ру.
Дебютом известного театрального деятеля станет «Травиата» Джузеппе Верди, но в его варианте спектакль будет называться «Дама с камелиями». При этом либретто для своей постановки Владимир Кехман сделал сам, перенеся время действия в Советскую Россию сразу после Великой Октябрьской революции 1917 года.
«Получилась история, рассказывающая о жизни русской балерины, которая вынуждена выбирать между сценой, чувствами и деньгами» - говорится в аннотации к спектаклю.
Премьерные спектакли запланированы на 8, 9 и 10 февраля 2024 года.
Ранее Владимир Кехман обвинил художественного руководителя МХТ им. А. Чехова Константина Хабенского в отказе совместно праздновать юбилей МХАТа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru