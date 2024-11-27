Умер американский режиссер и сценарист Джим Абрахамс
Американский режиссер и сценарист Джим Абрахамс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
«Джим Абрахамс, сценарист и режиссер… умер во вторник», — пишет издание.
По его данным, Абрахамс скончался по естественным причинам в своем доме в Санта-Монике.
Джим Абрахамс родился в 1944 году в американском Шорвуде. Кинематографист наиболее известен как автор кинопародий «Аэроплан!», «Совершенно секретно!» и «Голый пистолет», а также дилогии «Горячие головы!».
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