Умер американский режиссер и сценарист Джим Абрахамс

Американский режиссер и сценарист Джим Абрахамс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

«Джим Абрахамс, сценарист и режиссер… умер во вторник», — пишет издание.

По его данным, Абрахамс скончался по естественным причинам в своем доме в Санта-Монике.

Джим Абрахамс родился в 1944 году в американском Шорвуде. Кинематографист наиболее известен как автор кинопародий «Аэроплан!», «Совершенно секретно!» и «Голый пистолет», а также дилогии «Горячие головы!».

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