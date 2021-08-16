Денни Де Вито напишет комикс о «Пингвине»
Актер Денни Де Вито и издательство DC анонсировали выход очередной антологии, посвященной злодеям и противникам Бэтмена. Об этом сообщает Collider.
Один из серии комиксов будет посвящен Освальду Кобблпоту, также известному как «Пингвин». Историю напишет Денни Де Вито, который впервые попробует себя в подобном амплуа.
Денни Де Вито исполнил роль Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается» Тима Бертона, но неизвестно, будет ли его история связана с этой кинокартиной.
Ранее было объявлено, что среди персонажей встретятся Ядовитый Плющ, Пугало и Ра'с аль Гул.
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