Денни Де Вито напишет комикс о «Пингвине»

Актер Денни Де Вито и издательство DC анонсировали выход очередной антологии, посвященной злодеям и противникам Бэтмена. Об этом сообщает Collider.

Один из серии комиксов будет посвящен Освальду Кобблпоту, также известному как «Пингвин». Историю напишет Денни Де Вито, который впервые попробует себя в подобном амплуа.

Денни Де Вито исполнил роль Пингвина в фильме «Бэтмен возвращается» Тима Бертона, но неизвестно, будет ли его история связана с этой кинокартиной.

Ранее было объявлено, что среди персонажей встретятся Ядовитый Плющ, Пугало и Ра'с аль Гул.

