Рейнольдс оценил собственную игру в «Зеленом фонаре»
Актер Райан Рейнольдс известный по роли «Дэдпула» спустя 10 лет посмотрел фильм «Зеленый фонарь», в котором сыграл главную роль.
Эта картина стала первым опытом Рейнольдса в экранизации комиксов. За десятилетие у актера не находилось времени, чтобы ее посмотреть. И вот, по его собственным сообщениям в twitter, он наконец-то его посмотрел. Картину Рейнольдс назвал «не идеальной», но похвалил труд всей команды, работавшей над фильмом.
Стоит отметить, что «Зеленый фонарь» с треском провалился у критиков, они единодушно признали его худшей экранизацией комикса компании DC.
Когда Райан Рейнольдс задумал снять фильм «Дэдпул», ему не охотно доверили этот проект, помня о провальном опыте «Зеленого фонаря». Однако картина превзошла все ожидания и успешно прошла в прокате, причем как первая, так и вторая часть. Сейчас Рейнольдс работает над фильмом «Дэдпул - 3». И недавно заявку на участие в нем Рейнольдсу прислал Джим Кэрри. По некоторым данным, Кэрри сыграет в киноленте злодея.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать
- С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
- Вашингтон потребовал прекратить работу над «Северным потоком - 2»
- Британцы о высказывании Байдена о Путине: «в Белом доме засел псих»
- Пушков прокомментировал слова Псаки о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru