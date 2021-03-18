Рейнольдс оценил собственную игру в «Зеленом фонаре»

Актер Райан Рейнольдс известный по роли «Дэдпула» спустя 10 лет посмотрел фильм «Зеленый фонарь», в котором сыграл главную роль.

Эта картина стала первым опытом Рейнольдса в экранизации комиксов. За десятилетие у актера не находилось времени, чтобы ее посмотреть. И вот, по его собственным сообщениям в twitter, он наконец-то его посмотрел. Картину Рейнольдс назвал «не идеальной», но похвалил труд всей команды, работавшей над фильмом.

Стоит отметить, что «Зеленый фонарь» с треском провалился у критиков, они единодушно признали его худшей экранизацией комикса компании DC.

Когда Райан Рейнольдс задумал снять фильм «Дэдпул», ему не охотно доверили этот проект, помня о провальном опыте «Зеленого фонаря». Однако картина превзошла все ожидания и успешно прошла в прокате, причем как первая, так и вторая часть. Сейчас Рейнольдс работает над фильмом «Дэдпул - 3». И недавно заявку на участие в нем Рейнольдсу прислал Джим Кэрри. По некоторым данным, Кэрри сыграет в киноленте злодея.

