Дебютный трейлер «Джокера 2» выйдет 10 апреля

Компания Warner Bros. опубликовала первый постер второй части фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом и раскрыла дату выхода дебютного трейлера.

Появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Продолжение оригинальной картины 2019 года получило название «Джокер: Безумие на двоих». На постере изображен танец главных героев - Артура Флека (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага).

Дебютный трейлер выйдет в ночь на 10 апреля. Премьера картины запланирована на 4 октября 2024 года.

Ранее сын экс-президента Франции Николая Саркози Луи назвал фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли «катастрофой». Он указал на исторические неточности и заявил, что настаивал на большой биографической эпопее об императоре, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Warner Bros//DC Films//Village Roadshow Pictures
ТЕГИ:Леди ГагаКиноГолливуд

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