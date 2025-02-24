«Чувствую себя, как дома»: Испанский дирижер посетил Москву на 35-летие «Геликон-оперы»

В частности, Диаз намерен лично дирижировать оперой «Трубадур», которую он восемь лет назад поставил в российской столице.

Дирижер отметил, что за прошедшее время основатель и худрук «Геликон-опера» Дмитрий Бертман «кое-что поменял» в постановке, однако сохранил при этом «всё важное, что должно было остаться».

Также Диаз указал, что из-за спектаклей и репетиций у него практически нет времени любоваться Москвой, но всё же он успел убедиться в том, что российская столица «одинаково красива и летом, и зимой».

«Когда самолёт касается взлётной полосы в Москве, у меня на лице неизменно улыбка – жду с нетерпением встречи с друзьями. Чувствую себя как дома», - заключил музыкант.

Ранее художественный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Владимир Панков заявил, что актёры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в театр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».