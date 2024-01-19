Бывший директор Табакерки Кулухов стал первым замом Машкова в МХТ имени Чехова
19 января 202416:53
Экс-директор Театра Олега Табакова Руслан Кулухов стал новым первым заместителем художественного руководителя Владимира Машкова в МХТ имени Чехова, говорится на сайте театра.
Официальных заявлений театра пока не было, изменилась только страница под названием «Художественное руководство и дирекция».
Ранее худрук Московского театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков стал президентом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru