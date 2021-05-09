Бузова выписалась из больницы и позвала покупать билеты на концерт

Певица диагноз не раскрывает. Была ли клиника просто хайпом, например, для продажи билетов на концерт, о котором Бузова заговорила в своем Instagram, сообщила консультант по личному бренду, руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.

«Пути пиара у Ольги Бузовой совершенно неисповедимы, я не могу утверждать, что конкретно эта операция — это хайп», — сказала она. По ее словам, обычно внимание привлекают темой отношений: женился, развелся, показала своего молодого человека, родился ребенок. Однако здоровье — тоже хайповая тема.

«Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще. Постоянно плачу, я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится», - сообщила ранее Бузова со слезами на глазах.

