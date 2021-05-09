Бузова выписалась из больницы и позвала покупать билеты на концерт
Российская исполнительница Ольга Бузова выписана из больницы после операции, сообщает телеканал «360».
Певица диагноз не раскрывает. Была ли клиника просто хайпом, например, для продажи билетов на концерт, о котором Бузова заговорила в своем Instagram, сообщила консультант по личному бренду, руководитель PR-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина.
«Пути пиара у Ольги Бузовой совершенно неисповедимы, я не могу утверждать, что конкретно эта операция — это хайп», — сказала она. По ее словам, обычно внимание привлекают темой отношений: женился, развелся, показала своего молодого человека, родился ребенок. Однако здоровье — тоже хайповая тема.
«Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще. Постоянно плачу, я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится», - сообщила ранее Бузова со слезами на глазах.
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