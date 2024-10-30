Брендан Фрейзер и Джессика Честейн сыграют в фильме об убийстве Джона Кеннеди
Актеры Брендан Фрейзер и Джессика Честейн присоединились к актерскому составу нового фильма Барри Левинсона об убийстве президента США Джона Кеннеди, сообщает Collider.
Ранее согласие на съемку в этом проекте дали Аль Пачино и Брайан Крэнстон.
Лента уже запущена в производство. Она получила название «Убийство». В картине гибель американского лидера будет рассмотрена с точки зрения репортера криминальной хроники Дороти Килгаллен. Она первая заподозрила, что обвиняемый в убийстве президента Ли Харви Освальд не мог действовать в одиночку.
Ранее стало известно, что Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru