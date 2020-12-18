Большой театр перенес премьеру трех балетов на май 2021 года

Премьера трех одноактных балетов "Танцемания", "Времена года" и "Сделано в Большом", которая должна была пройти на Новой сцене Большого театра 18 декабря, состоятся 21 мая 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра Катерину Новикову.

«Иначе - крах»: Промоутеры обратились в Минкульт из-за запрета концертов

Пресс-аташе пояснила агентству, что премьера спектакля готовилась еще в конце прошлого сезона, и это уже вторая дата, на которую перенесли постановку. Авторами балета стали три молодых российских хореографа, один из которых, художественный руководитель театра "Урал Опера Балет" Вячеслав Самодуров, из-за пандемии COVID-19 не может присутствовать на репетициях в Москве.

Идея постановки заключалась в совмещении трех балетов в одной программе. По словам Новиковой, руководство театра надеется сохранить спектакль в первоначальном виде, этим и вызван перенос. Пресс-аташе выразила надежду, что премьера состоится в назначенное время.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ПандемияПремьераБольшой Театр
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры