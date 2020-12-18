Большой театр перенес премьеру трех балетов на май 2021 года

Пресс-аташе пояснила агентству, что премьера спектакля готовилась еще в конце прошлого сезона, и это уже вторая дата, на которую перенесли постановку. Авторами балета стали три молодых российских хореографа, один из которых, художественный руководитель театра "Урал Опера Балет" Вячеслав Самодуров, из-за пандемии COVID-19 не может присутствовать на репетициях в Москве.

Идея постановки заключалась в совмещении трех балетов в одной программе. По словам Новиковой, руководство театра надеется сохранить спектакль в первоначальном виде, этим и вызван перенос. Пресс-аташе выразила надежду, что премьера состоится в назначенное время.



