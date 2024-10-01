«Без таланта никуда!»: Театры заявили о переизбытке «ненужных» кадров

«Кадры в театральной сфере даже чрезмерные, много очень. В Москве много творческих вузов, которые выпускают непонятно куда актеров, режиссеров и так далее. Столько не нужно. Нужно пересмотреть профессиональные задачи и более специализированно ставить вопросы. Может быть, актеров для домашних театров, для театров в клубах, для театров в дворцах культуры, для театров в детских садах, много всего», - отметил он.

По его словам, талантливых актеров сегодня, наоборот, не хватает, но их сложно просто «вырастить» в вузах.

«Институты отвечают за квалификацию, но после того, как стало много институтов, квалификация обязана упасть. Сегодня театрам нужны разноплановые актрисы и актеры: высокого роста, умеющие танцевать, петь, быть улыбчивыми, с хорошим языком, с хорошей речью. Вот кто нужен. А все остальные не нужны. Таких мало, но это надо не театральным вузам заниматься, а родителям. Как получаются особенные дети? Талант все-таки должен быть, конечно, без таланта никуда», - подчеркнул собеседник НСН.

Иногда директора театров заменяют собой художественное руководство, такой перекос является неправильным – директор должен быть опорой режиссера, а последний в свою очередь выступать единогласным хозяином спектакля, заявил корреспонденту НСН художественный руководитель театра «У Никитских ворот», драматург и сценарист Марк Розовский в кулуарах заседания Директорской ложи театров.

