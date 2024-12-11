Бас Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского театра оперы и балета
Оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Глава Минкульта напомнила, что Абразаков — лауреат Государственной премии, солист Большого театра и Мариинского театра, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
«Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач», — написала Любимова в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге.
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