Бас Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского театра оперы и балета

Оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Глава Минкульта напомнила, что Абразаков — лауреат Государственной премии, солист Большого театра и Мариинского театра, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

«Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач», — написала Любимова в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге.

