BadComedian предположил, что продолжение «Игры в кальмара» может быть еще эффектнее

После успеха первой части автор сериала «Игра в кальмара» мог получить полную творческую свободу, возможно, он покажет что-то совсем невероятное, заявил видеоблогер и обозреватель кинофильмов BadComedian (Евгений Баженов). Его слова приводит NEWS.ru.

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Блогер отметил, что, возможно, невероятный успех первого сезона «Игра в кальмара» позволит автору проекта чувствовать себя более свободно и еще больше раскрыться при работе над вторым сезоном.

Баженов подчеркнул, что зрителей в этот раз может ждать что-то совсем невероятное.

Ранее стало известно, что вышел тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Серии покажут уже в этом году, 26 декабря, а третий сезон планируют выпустить в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: кадр из фильма «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк
ТЕГИ:BadComedianКиноСериалы

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