Австрийская скрипачка примет участие в мастер-классе российского музыканта

Студентка Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien войдет в число шести слушателей мастер-класса российского скрипача Вадима Репина. Занятия пройдут в рамках Молодежной образовательной программы Транссибирского арт-фестиваля в Москве. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

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Отмечается, что на участие в мероприятии поступило несколько десятков заявок от выпускников специальных музыкальных школ, вузов и молодых специалистов в возрасте от 17 до 27 лет. Репин выбрал шестерых из них. Помимо студентки из Австрии, в их число вошли четверо студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и студент училища при Московской консерватории. Всего на участие в мастер-курсе было прислано несколько десятков заявок от выпускников специальных музыкальных школ, высших музыкальных учебных заведений и молодых специалистов в возрасте от 17 до 27 лет.

Занятия начнутся 26 сентября. Их участники пройдут четыре-пять ежедневных уроков. Итоговый концерт состоится в зале Российского фонда культуры 1 октября.

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ФОТО: РИА Новости
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