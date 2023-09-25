Австрийская скрипачка примет участие в мастер-классе российского музыканта

Отмечается, что на участие в мероприятии поступило несколько десятков заявок от выпускников специальных музыкальных школ, вузов и молодых специалистов в возрасте от 17 до 27 лет. Репин выбрал шестерых из них. Помимо студентки из Австрии, в их число вошли четверо студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и студент училища при Московской консерватории. Всего на участие в мастер-курсе было прислано несколько десятков заявок от выпускников специальных музыкальных школ, высших музыкальных учебных заведений и молодых специалистов в возрасте от 17 до 27 лет.

Занятия начнутся 26 сентября. Их участники пройдут четыре-пять ежедневных уроков. Итоговый концерт состоится в зале Российского фонда культуры 1 октября.

Ранее знаменитый саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман подвел итоги года столетия российского джаза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

