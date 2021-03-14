«Аватар» вновь стал самой кассовой картиной в истории

Картина «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона, которая вышла на экраны в 2009 году, вновь вернула себе звание самого кассового фильма в истории кино, пишет The Hollywood Reporter.

По сборам он обогнал заключительную часть фильма «Мститель» 2019 года.

Сделать это «Аватару» удалось после начала повторного проката в Китае. Всего за полдня 13 марта фильм заработал более 8 млн долларов. Таким образом, на сегодня кассовые сборы ленты в общей сложности превышают $2,8 миллиарда, в то время как фильм «Мстители: Финал» собрал $2,79 миллиарда.

Напомним, выход сиквела «Аватара» в прокат запланирован на 14 декабря 2022 года.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН предположил, что через год именно этот фильм спасет российский кинопрокат от разорения.

