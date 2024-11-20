Анджелина Джоли снимется в фильме о высокой моде
20 ноября 202416:19
Американская актриса Анджелина Джоли получила приглашение сыграть главную роль в новом фильме Элис Винокур о высокой моде, сообщает Variety.
Картина получит название Couture («От-кутюр»).
Джоли предстоит сыграть режиссера телевидения во время Недели высокой моды в Париже. Съемочный процесс стартует вначале 2025 года.
Ранее стало известно, что фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас покажут в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru